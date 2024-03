Баварія може виставити на трансфер провідного гравця команди

Баварія готова виставити на трансфер лівого захисника команди Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенці хочуть підписати нову угоду з канадцем до червня. Якщо Девіс не погодиться на умови німецького клубу, то буде виставлений на трансфер. Чинний контракт розрахований до літа 2025 року і Баварія не хоче втрачати гравця безкоштовно.

Зазначається, що головний претендент на Альфонсо, Реал Мадрид, не має наміру виплачувати 60 млн євро, які вимагає мюнхенський клуб. Водночас "вершкові" готові запропонувати футболісту будь-які особисті умови контракту.

🚨🇨🇦 Real Madrid and Bayern keep their positions on Alphonso Davies.



◉ Bayern want Davies to sign new deal before June or he will be available on the market. Not leaving for free.



◉ Real want Davies; no plans to pay €60m, fee has to be lower. Personal terms, not an issue. pic.twitter.com/kuB9a1J6Xd