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Баварія може виставити на трансфер провідного гравця команди

Сьогодні 13:59 190 0
Баварія може виставити на трансфер провідного гравця команди
#Баварія, #Реал Мадрид, #Альфонсо Девіс

Джерело - Чемпіон.

Баварія готова виставити на трансфер лівого захисника команди Альфонсо Девіса.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенці хочуть підписати нову угоду з канадцем до червня. Якщо Девіс не погодиться на умови німецького клубу, то буде виставлений на трансфер. Чинний контракт розрахований до літа 2025 року і Баварія не хоче втрачати гравця безкоштовно.

Зазначається, що головний претендент на Альфонсо, Реал Мадрид, не має наміру виплачувати 60 млн євро, які вимагає мюнхенський клуб. Водночас "вершкові" готові запропонувати футболісту будь-які особисті умови контракту.

У поточному сезоні Бундесліги Девіс провів 21 матч, у яких відзначився 1 голом і 3 асистами.

Раніше стало відомо, що Баварія не може домовитися з Девісом щодо підписання нової угоди.

Також повідомлялось, що Барселона бажає перехопити канадця у "вершкових".

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