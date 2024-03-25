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Олімпійська збірна України програла перший матч у своїй історії

Українці не забили жодного гола
Сьогодні 14:09 879 0
Олімпійська збірна України програла перший матч у своїй історії
Фото - скриншот трансляції УАФ
#Олімпіада-2024

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська збірна України з футболу зіграла з Японією U-23 у контрольному матчі в межах підготовки до Ігор-2024 у Парижі. 

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь японців.

Це був перший матч у історії української олімпійської збірної.

Уже на третій хвилині господарі мали можливість відкрити рахунок, але не реалізували пенальті, призначений у ворота голкіпера Кирила Фесюна.

На початку другого тайму, після двох замін у перерві від японського наставника, Кейн Сато з бременського Вердера забив перший гол у матчі. Наприкінці зустрічі Сатосі Танака зі Сьонана подвоїв рахунок.

Контрольна гра

Фукуока (Японія), Kitakyushu Stadium

25 березня

 Японія U-23 - Україна U-23 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 -  48' Сато, 2:0 - 76' Танака.

Україна (стартовий склад): Фесюн - Мартинюк, Дідик, Боль, Сич - Желізко, Шостак, Сігеєв - Шулянський, О. Назаренко, Кухаревич. 

Зазначимо, українська збірна на груповому етапі Олімпійського турніру зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Футбольні змагання на Олімпіаді розпочнуться з 24 липня й триватимуть до 10 серпня.

Нагадаємо, гол півзахисника Дніпро-1 Олега Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі.

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