Олімпійська збірна України програла перший матч у своїй історії

Українці не забили жодного гола

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська збірна України з футболу зіграла з Японією U-23 у контрольному матчі в межах підготовки до Ігор-2024 у Парижі.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь японців.

Це був перший матч у історії української олімпійської збірної.

Уже на третій хвилині господарі мали можливість відкрити рахунок, але не реалізували пенальті, призначений у ворота голкіпера Кирила Фесюна.

На початку другого тайму, після двох замін у перерві від японського наставника, Кейн Сато з бременського Вердера забив перший гол у матчі. Наприкінці зустрічі Сатосі Танака зі Сьонана подвоїв рахунок.

Контрольна гра

Фукуока (Японія), Kitakyushu Stadium

25 березня

Японія U-23 - Україна U-23 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48' Сато, 2:0 - 76' Танака.

Україна (стартовий склад): Фесюн - Мартинюк, Дідик, Боль, Сич - Желізко, Шостак, Сігеєв - Шулянський, О. Назаренко, Кухаревич.

Зазначимо, українська збірна на груповому етапі Олімпійського турніру зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Футбольні змагання на Олімпіаді розпочнуться з 24 липня й триватимуть до 10 серпня.

Нагадаємо, гол півзахисника Дніпро-1 Олега Очеретька допоміг Україні U-21 перемогти Марокко U-23 у контрольній грі.