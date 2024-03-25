Сабо: У матчі Україна - Ісландія немає фаворита

Джерело - sport-express.ua.
Збірній України в матчі фіналу відбору Євро-2924 проти Ісландії потрібно робити ставку на дальні удари.
Таку думку висловив екснаставник національної команди Йожеф Сабо
"У цьому матчі немає фаворита, гра буде важкою. Я добре знаю Ісландію, грав проти них кілька разів. Хоч це було давно, але їхній почерк не змінився, судячи з їхнього матчу проти Ізраїлю. Ісландія грає строго від оборони з хорошими виходами в контратаки. У них є швидкі гравці, тому нашим захисникам треба бути дуже уважними.
Нам точно не завадить гравець, який може пробити й забити з 20 метрів і більше. Потрібно не боятися частіше бити з різних дистанцій і позицій, інакше Ісландію не перемогти. Якщо ми почнемо грати в тири-пири-тири-пири, то ніх##на не вийде.
Думаю, збірна України мінімально переможе – 1:0", - сказав Сабо.
Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.
Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.