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Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

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Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Фото: УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.

У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє з Ісландією. Фінальна зустріч відбору відбудеться 26 березня.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, півфінал
21 березня

Шлях В

Боснія і Герцеговина - Україна 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Матвієнко (авт), 1:1 - 85 Яремчук, 1:2 - 88 Довбик 

Збірна Боснії і Герцеговини: Шехич, Колашинац, Гаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич 82), Газібегович, Крунич (Рахманович 90+2), Хайрадінович (Пʼянич 81), Цімірот, Дедич (Чівич 67), Демірович, Джеко (к).

Збірна України: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (к) (Маліновський 76), Бражко (Яремчук 81), Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк 76), Довбик (Таловєров 90+2).

Попередження: Колашинац 8, Матвієнко 15, Газібегович 26, Конопля 58, Ахмедходжич 79, Ковачевич 90+4

Раніше збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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