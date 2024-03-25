Валенсія може продовжити оренду Яремчука

Іспанська Валенсія обдумує варіант з продовженням оренди українського нападника Романа Яремчука, права якого належать бельгійському Брюгге.

Про це повідомляє Gols media.

Гра форварда в другій частині сезону змінила ставлення керівництва клубу. "Кажани" обмірковують оренду українця на сезон-2024/25 у разі зриву трансферу Рафи Міра з Севільї.

Оренда 28-річного українця закінчується влітку. У поточному сезоні Яремчук зіграв 24 матчі, у яких він забив чотири голи.

Свою наступну гру Роман може зіграти за збірну України проти Ісландії у фіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше повідомлялося про інтерес до нападника зі сторони клубів італійської Серії А.