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Валенсія може продовжити оренду Яремчука

Сьогодні 16:58 121 0
Валенсія може продовжити оренду Яремчука
Фото - Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - golsmedia.com.

Іспанська Валенсія обдумує варіант з продовженням оренди українського нападника Романа Яремчука, права якого належать бельгійському Брюгге.

Про це повідомляє Gols media.

Гра форварда в другій частині сезону змінила ставлення керівництва клубу. "Кажани" обмірковують оренду українця на сезон-2024/25 у разі зриву трансферу Рафи Міра з Севільї.

Оренда 28-річного українця закінчується влітку. У поточному сезоні Яремчук зіграв 24 матчі, у яких він забив чотири голи.

Свою наступну гру Роман може зіграти за збірну України проти Ісландії у фіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи.  Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

Раніше повідомлялося про інтерес до нападника зі сторони клубів італійської Серії А.

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