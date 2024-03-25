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Караваєв: У матчі з Боснією не виконували настанови тренера

Сьогодні 16:20 181 0
Караваєв: У матчі з Боснією не виконували настанови тренера
Фото - УАФ
#Збірна України з футболу, #Олександр Караваєв

Джерело - Трендець.

Гравці збірної України не повністю виконали план тренерського штабу на матч проти Боснії і Герцеговини у відборі Євро-2024.

Про це повідомив захисник українців Олександр Караваєв у коментарів Трендець.

"Ми розбирали вже цю гру з Боснією. Щось пішло не так. Розібрали всі ці моменти, що десь не так діяли на футбольному полі. Всі ці помилки розібрали, щоб їх більше не повторювати.

У матчі не виконували настанови тренера. Навіть просто переміщення на полі – десь не так, як від нас цього хотів тренерський штаб. Перш за все треба виконувати настанову тренера, і щоб усі думали в одному напрямку.

Буває так, що якось концентрація губиться, і хтось побіг не на ту позицію, когось перекрив. Буває так, що ламається малюнок і структура гри. Завжди повинна бути дисципліна на полі, що б не сталося. Бо суперник також грає і відштовхується від тієї гри, яку ти показуєш. Вони можуть тобі перекрити всі зони, перекрити всіх гравців. Треба бути терплячим і відштовхуватися від свого плану на гру", - відзначив Караваєв.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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