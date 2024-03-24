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Новачок Полісся: Для гравця з Венесуели пропозиція з України - це успіх

Вчора 23:38 97 0
Новачок Полісся: Для гравця з Венесуели пропозиція з України - це успіх
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Луіфер Ернандес

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Для венесуельського футболіста перехід в українську Прем'єр-лігу вважається успіхом.

Про це розповів новачок Полісся Луіфер Ернандес пресслужбі клубу.

"Пропозиція з Європи, з такого чемпіонату як український для гравця Венесуели — це успіх. І, мабуть, не здивую вас, коли скажу, що перше, що я зробив — це зайшов на сторінку клубу, подивився на гравців. Потім переглянув деякі матчі. І мені сподобався цей проєкт.

Однак, моя сім'я, коли дізналася про цей трансфер, дуже переживала. Батько з мамою постійно запитували: як ти туди поїдеш, адже там війна. Я про все розпитав у своїх представників, а потім трохи заспокоїв батьків. Мовляв, так, йде війна, але лінія фронту набагато далі", - сказав Ернандес.

У суботу, 23 березня, Луіфер допоміг житомирському клубу перемогти Штурм у контрольному матчі.

Раніше колишній тренер Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен відреагував на інформацію про роботу в Поліссі.

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