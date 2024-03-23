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Полісся - Штурм 3:1: огляд контрольного матчу

Сьогодні 19:31 130 0
Полісся - Штурм 3:1: огляд контрольного матчу
#Полісся, #Штурм, #Іван Петряк

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся перемогло аматорський Штурм у контрольному матчі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Рахунок відкрив дебютант Петряк. Грицук подвоїв рахунок. Після перерви голом відзначився Луіфер. В аматорів гол престижу забив Ремезовський.

Контрольний матч
23 березня

Полісся - Штурм (Іванків) 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Петряк, 2:0 - 29 Грицук, 3:0 - 49 Ернандес, 3:1 - Ремезовський

Полісся (1 тайм): Кудрик, Кравець, Шабанов, Кушніренко, Тейлор (Кравченко), Танковський, Петряк, Таллес, Грицук, Ндукве, Ернандес.

Полісся (2 тайм): Поспєлов, Білоконь, Чечер, Чоботенко, Кравченко, Кушніренко, Петряк, Таллес, Козак, Ернандес (Ндукве), Будківський.

Нагадаємо, у 21 турі чемпіонату України Полісся поступилося Оболоні. Раніше 54-річний тренер Патрік ван Леувен є одним з фаворитів власника Полісся Геннадія Буткевича на посаду головного тренера команди. 

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