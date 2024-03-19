Ван Леувен відреагував на інформацію про роботу в Поліссі

Джерело - BurBuz.

Колишній тренер Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен не отримував пропозиції очолити Полісся.

Про це повідомив нідерландський фахівець у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.

"Ніколи навіть не мав подібного варіанту", – розповів ван Леувен.

Раніше повідомлялося, що 54-річний тренер є одним з фаворитів власника Полісся Геннадія Буткевича на посаду головного тренера команди.

Напередодні Юрій Калитвинцев залишив посаду наставника житомирського клубу. Виконувати обов'язки головного тренера в Поліссі буде Сергій Шищенко.