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Ван Леувен відреагував на інформацію про роботу в Поліссі

Сьогодні 20:41 111 0
Ван Леувен відреагував на інформацію про роботу в Поліссі
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Патрік ван Леувен

Джерело - BurBuz.

Колишній тренер Зорі та Шахтаря Патрік ван Леувен не отримував пропозиції очолити Полісся.

Про це повідомив нідерландський фахівець у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу. 

"Ніколи навіть не мав подібного варіанту", – розповів ван Леувен.

Раніше повідомлялося, що 54-річний тренер є одним з фаворитів власника Полісся Геннадія Буткевича на посаду головного тренера команди.

Напередодні Юрій Калитвинцев залишив посаду наставника житомирського клубу. Виконувати обов'язки головного тренера в Поліссі буде Сергій Шищенко.

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