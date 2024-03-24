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Моурінью - про своє майбутнє: Я можу тренувати де завгодно

Вчора 23:16 108 0
Моурінью - про своє майбутнє: Я можу тренувати де завгодно
Фото: Getty Images
#Жозе Моурінью

Джерело - A Bola.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью може очолити команду в Португалії.

Про це він розповів у інтерв'ю порталу A Bola.

"Ніколи не кажи ніколи, особливо у футболі. Моє життя – це футбол, я можу тренувати де завгодно, жодних проблем. Баварія? У мене немає клубу, я вільний. Але я хочу повернутися, влітку я хочу працювати", – сказав Моурінью.

Останнім місцем роботи португальського фахівця була Рома, яку він очолював з 2021 року і був звільнений у січні 2024.

Раніше повідомлялося, що Жозе може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів.

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