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Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова

Сьогодні 12:28 158 0
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
#Наполі, #Челсі, #Шахтар, #Ювентус, #Арсенал Лондон, #Георгій Судаков

Джерело - Твіттер Екрема Конура.

Наполі збирається запропонувати 55 мільйонів євро за півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. 

Про це повідомляє турецький журналіст Екрем Конур. 

Джерело додає, що за лідером "гірників" продовжують стежити Челсі, Арсенал та Ювентус. Також повідомлялося про інтерес з боку Баварії, Манчестер Сіті, Барселони та Ліверпуля. 

Нагадаємо, що нещодавно Георгій перепідписав контракт з донецьким клубом. За інформацією Фабріціо Романо в контракті передбачена клаусула розміром у 150 мільйонів євро. Проте Віктор Вацко спростував цю інформацію.

Цього сезону Судаков провів 24 матчі за Шахтар в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти. 

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