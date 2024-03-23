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Динамо з дублем Ярмоленка переграло аматорський клуб

Сьогодні 15:19 254 0
Динамо з дублем Ярмоленка переграло аматорський клуб
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у контрольному матчі обіграло представника вищої ліги чемпіонату Київської області – команду Денгофф із Денихівки.

Гра завершилась з рахунком 4:2 на користь "біло-синіх". Дублем у складі киян відзначився Андрій Ярмоленко, який відновився від травми. 34-річний півзахисник не виходив на поле із жовтня через травму коліна.

Контрольний матч

23 березня

Динамо (Київ) – Денгофф (Денихівка) 4:2

Голи: Ярмоленко-2, Діалло (з пенальті), Андрієвський (з пенальті)

Динамо (стартовий склад): Моргун, Балаба, Біловар, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Кабаєв, Діалло, Ярмоленко, Беніто. На заміну виходили: Котуха, Осипенко, Пашко.

Наступний матч Динамо проведе 31 березня проти полтавської Ворскли.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про інтерес німецьких клубів до воротаря Динамо. Також нещодавно "біло-сині" віддали двох гравців в оренду в луганську Зорю.

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