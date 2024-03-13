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Воротар Динамо може опинитися в Німеччині

Сьогодні 18:21 146 0
Воротар Динамо може опинитися в Німеччині
ФК Динамо
#Боруссія Менхенгладбах, #Герта, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Менхенгладбах та берлінська Герта цікавляться молодим воротарем юнацької команди київського Динамо та збірної України U-17 Данилом Мойсеєвим.

Про це повідомляє Legioners Ua.

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Допис, поширений LEGIONERS UA 🇺🇦 (@legioners.ua)

Зазначається, що голкіпер звернув на себе увагу скаутів різних клубів, коли "біло-сині" проводили тренування та поєдинки в Німеччині в рамках благодійного турне.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про оренду Зорею двох гравців молодіжного складу Динамо. Напередодні столичний клуб переграв луганців на засніженому полі у межах 21 туру УПЛ.

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