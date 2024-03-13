Воротар Динамо може опинитися в Німеччині

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Менхенгладбах та берлінська Герта цікавляться молодим воротарем юнацької команди київського Динамо та збірної України U-17 Данилом Мойсеєвим.

Про це повідомляє Legioners Ua.

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Зазначається, що голкіпер звернув на себе увагу скаутів різних клубів, коли "біло-сині" проводили тренування та поєдинки в Німеччині в рамках благодійного турне.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про оренду Зорею двох гравців молодіжного складу Динамо. Напередодні столичний клуб переграв луганців на засніженому полі у межах 21 туру УПЛ.