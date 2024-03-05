34-річний півзахисник хоче допомогти збірній

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо та національної збірної України Андрій Ярмоленко може повернутися на поле після травми вже у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Лідер киян тренується у загальній групі та готується до матчу проти Вереса, що відбудеться 7 березня. Рішення про участь гравця у поєдинку прийматимуть перед поїздкою у Рівне.

Нагадаємо, 34-річний півзахисник не виходив на поле із жовтня через травму коліна.

Андрій намагається якомога швидше повернутися на поле, щоб допомогти збірній у півфінальних матчах плей-оф на Євро-2024.

Хоча у списку, який напередодні опублікувало міністерство молоді та спорту, його прізвища не було серед викликаних на збір гравців. Журналісти повідомляють, що це був не остаточний варіант складу збірної, указуючи своїми джерелами представників з її керівництва.