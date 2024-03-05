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Стало відомо, коли Ярмоленко повернеться на поле

34-річний півзахисник хоче допомогти збірній
Сьогодні 13:46 218 0
Стало відомо, коли Ярмоленко повернеться на поле
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо та національної збірної України Андрій Ярмоленко може повернутися на поле після травми вже у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Лідер киян тренується у загальній групі та готується до матчу проти Вереса, що відбудеться 7 березня. Рішення про участь гравця у поєдинку прийматимуть перед поїздкою у Рівне.

Нагадаємо, 34-річний півзахисник не виходив на поле із жовтня через травму коліна.

Андрій намагається якомога швидше повернутися на поле, щоб допомогти збірній у півфінальних матчах плей-оф на Євро-2024.

Хоча у списку, який напередодні опублікувало міністерство молоді та спорту, його прізвища не було серед викликаних на збір гравців. Журналісти повідомляють, що це був не остаточний варіант складу збірної, указуючи своїми джерелами представників з її керівництва.

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