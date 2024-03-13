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Зоря орендувала двох гравців Динамо

Сьогодні 18:03 162 0
Зоря орендувала двох гравців Динамо
ФК Динамо
#Зоря, #Динамо

Джерело - УПЛ.

Луганська Зоря орендувала в київського Динамо двох молодих півзахисників Федіра Задорожного та Максима Васильця.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зазначається, що оренда розрахована до кінця поточного чемпіонату. Гравці вже заявлені за луганців.

У сезоні-2023/24 Задорожний зіграв за Динамо U-19 у чотирьох матчах, а Василець з'являвся на полі у шести. На двох вони відіграли 176 хвилин.

Нагадаємо, напередодні столичний клуб переграв Зорю на засніженому полі у межах 21 туру УПЛ. Перед матчем футболісти луганського клубу влаштували бойкот. Керівництво команди пояснило цю ситуацію.

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