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Збірна України прибула до Польщі на вирішальний матч з Ісландією

Сьогодні 11:25 163 0
Збірна України прибула до Польщі на вирішальний матч з Ісландією
Фото - УАФ

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу прибула до Польщі, де має провести фінальний матч плей-оф відбору до Євро-2024.

Про це повідомляє УАФ.

Команда готується до майбутнього матчу з Ісландією у місті Опалениця. Після приїзду тренерський штаб поділив гравців на дві групи. Футболісти, які вийшли у стартовому складі матчу з Боснією, провели фітнес-тренування в залі, відновили кондиції в басейні, а також виконали комплекс відновлювальних процедур.

Решта команди провела тренування. Після пробіжки, розминки та вправ на техніку прийому й контролю м’яча гравці виконували завдання тренерського штабу у форматі ігрових серій. На завершення тренування збірники також попрацювали у "станціях" із завершальними ударами.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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