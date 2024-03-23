Судаков: Показали всім український характер

Збірна України з футболу показала характер у матчі відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив півзахисник національної команди Георгій Судаков у коментарі ВЗБІРНА.

"Було погане поле трохи і вони компактно грали у 5 захисників. Важко було знайти між лініями якесь загострення. Кілька разів хотів прорізати, але не дійшла передача. Сухе поле не дозволило, не пощастило.

Боснія нас розібрала і грала вдома на очах своїх вболівальників. Але ми теж хотіли заволодіти ініціативою. Щось вдавалося, а щось — ні. Добре, що ми в перерві перебудувалися і на другий тайм вже по-іншому вийшли. Бражко сів з опорного у третього захисника, я і Зінченко опустилися нижче, як два крайні опорники, а нападники зайшли всередину.

Не пощастило, що пропустили. Такий гол… Після цього почали більше загострювати та створювати моменти. Ми показали всім свій український характер", - відзначив Судаков.