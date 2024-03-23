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Судаков: Показали всім український характер

Сьогодні 10:09 77 0
Судаков: Показали всім український характер
Фото - УАФ
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков, #Євро-2024 з футболу

Джерело - ВЗБІРНА.

Збірна України з футболу показала характер у матчі відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив півзахисник національної команди Георгій Судаков у коментарі ВЗБІРНА.

"Було погане поле трохи і вони компактно грали у 5 захисників. Важко було знайти між лініями якесь загострення. Кілька разів хотів прорізати, але не дійшла передача. Сухе поле не дозволило, не пощастило. 

Боснія нас розібрала і грала вдома на очах своїх вболівальників. Але ми теж хотіли заволодіти ініціативою. Щось вдавалося, а щось — ні. Добре, що ми в перерві перебудувалися і на другий тайм вже по-іншому вийшли. Бражко сів з опорного у третього захисника, я і Зінченко опустилися нижче, як два крайні опорники, а нападники зайшли всередину. 

Не пощастило, що пропустили. Такий гол… Після цього почали більше загострювати та створювати моменти. Ми показали всім свій український характер", - відзначив Судаков.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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