ЛНЗ прийме Минай: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться матч перенесеного 17 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема, черкаський ЛНЗ вдома зіграє проти закарпатського Миная. Матч мав відбутися 9 грудня, однак його перенесли через проблеми з полем в Черкасах.

Розклад матчів 17 туру УПЛ на 23 березня:

15:30 ЛНЗ Черкаси - Минай

ЛНЗ посідає 8 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 25 очок. Минай йде останнім з 10 балами.

Нагадаємо, у 21 турі чемпіонату України Рух розгромив Металіст 1925, Полісся поступилося Оболоні, а Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу.