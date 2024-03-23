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ЛНЗ прийме Минай: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:05 155 0
ЛНЗ прийме Минай: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться матч перенесеного 17 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема, черкаський ЛНЗ вдома зіграє проти закарпатського Миная. Матч мав відбутися 9 грудня, однак його перенесли через проблеми з полем в Черкасах. 

Розклад матчів 17 туру УПЛ на 23 березня:

  • 15:30 ЛНЗ Черкаси - Минай

ЛНЗ посідає 8 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 25 очок. Минай йде останнім з 10 балами.

Нагадаємо, у 21 турі чемпіонату України Рух розгромив Металіст 1925, Полісся поступилося Оболоні, а Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу.

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