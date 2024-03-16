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Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ

Сьогодні 20:04 201 0
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ
ФК Кривбас
#Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас вирвав перемогу у матчі з ковалівським Колосом в межах 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Бізімана у доданий час.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 16 березня

Кривбас - Колос 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Бізімана.

Кривбас: Кліщук, Бандейра (Понєдєльнік 46), Беcкоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик (Задерака 64), Іліч (Вакулко 46), Бізімана, Соса, Луньов (Хомченовський 64), Прінс (Кожушко 72).

Колос: Фесюн, Цуріков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов (Гусол 85), Демченко (Рангел 72), Топалов, Оріховський, Ільїн (Криворучко 85), Паулаускас (Безбородько 82).

Попередження: Бізімана 36, Понєдєльнік 49 - Цуріков 24, Паулаускас 71, Лучкевич 72, Рангел 90+2.

Завдяки цій перемозі Кривбас продовжує ділити першу сходинку з Шахтарем. В обох команд по 43 бали, але в "гірників" дві гри в запасі. Колос після поразки опустився на 9 сходинку. ЛНЗ обійшов ковалівський клуб після нічиєї з Дніпром-1.

Нагадаємо, напередодні Рух розгромив Металіст 1925, а Полісся поступилося Оболоні.

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