Вівчаренко та Смоляков розповіли про підготовку до ігор української "молодіжки"

Джерело - УАФ.

Гравці молодіжної збірної України U-21 з футболу, захисники Костянтин Вівчаренко і Артем Смоляков, напередодні контрольного матчу проти Марокко U-23 вважають, що добре підготувалися до цього спарингу та офіційної гри кваліфікації до Євро.

Про це вони розповіли пресслужбі УАФ.

"Усе чудово, настрій добрий, тренуємося в гарних умовах. Важкий переліт був, але нічого. Перші два дні - відновлювання після важкої дороги. Є тижневий цикл, будемо готуватися до двох ігор, намагатимемося перемогти", - сказав Вівчаренко. "Було інтенсивне тренування, відновилися. У готелі є все - басейн, масажні... Настрій у команді гарний. Я дуже радий бачити хлопців. Завдання тренерський штаб ставить максимальні, як завжди. Треба викладатися в кожній грі, дотримуватися тих принципів, які нам прищеплюють", - зазначив Смоляков.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва - Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва - Динамо), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва - Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Євген Пастух, Ілля Квасниця (обидва - Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).

Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).

Нагадаємо, збірна зіграє два поєдинки - товариський матч із Марокко U-23 (22 березня, початок о 20:00 за київським часом) та гру відбору на Євро з Азербайджаном (26 березня). До ігор "молодіжка" підходить без двох лідерів та з багатьма новачками.