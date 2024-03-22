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Федецький: Ребров вгадав із заміною Яремчука

Сьогодні 13:45 81 0
Федецький: Ребров вгадав із заміною Яремчука
#Збірна України з футболу, #Артем Федецький, #Євро-2024 з футболу

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної України зміг перебудувати гру наприкінці матчу з Боснією і Герцеговиною в півфіналі відбору Євро-2024.

Таку думку висловив ексгравець національної команди Артем Федецький.

"Нервова гра, звичайно. Результат – скажу так, я вгадав, казав, що буде 2:1 на нашу користь, але, звичайно, цього треба було очікувати. Ми розуміємо, що балканські збірні, тим паче коли вони забивають перший мʼяч, то потім використовують усі можливі методи: і затримки часу, і гра по результату, щоб засушити матч. Але хлопці молодці, впоралися.

Звичайно, був непростий психологічний моральний тиск, бо багато було на кону поставлено в цьому матчі. Але молодці, Ребров вгадав з замінами, у потрібний момент випустив футболістів, особливо це стосується Яремчука, який і гол забив, і гольову передачу віддав. Я не думаю, що це було "щоб врятувати", це були тонкі технічні моменти – ми грали на вістрі з двома однотипними форвардами, обидва відзначилися", - зазначив Федецький.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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