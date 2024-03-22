Федецький: Ребров вгадав із заміною Яремчука

Головний тренер збірної України зміг перебудувати гру наприкінці матчу з Боснією і Герцеговиною в півфіналі відбору Євро-2024.

Таку думку висловив ексгравець національної команди Артем Федецький.

"Нервова гра, звичайно. Результат – скажу так, я вгадав, казав, що буде 2:1 на нашу користь, але, звичайно, цього треба було очікувати. Ми розуміємо, що балканські збірні, тим паче коли вони забивають перший мʼяч, то потім використовують усі можливі методи: і затримки часу, і гра по результату, щоб засушити матч. Але хлопці молодці, впоралися.

Звичайно, був непростий психологічний моральний тиск, бо багато було на кону поставлено в цьому матчі. Але молодці, Ребров вгадав з замінами, у потрібний момент випустив футболістів, особливо це стосується Яремчука, який і гол забив, і гольову передачу віддав. Я не думаю, що це було "щоб врятувати", це були тонкі технічні моменти – ми грали на вістрі з двома однотипними форвардами, обидва відзначилися", - зазначив Федецький.