Вельс - Фінляндія 4:1: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна Вельсу вдома розгромила Фінляндію у півфіналі відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, півфінал

21 березня

Вельс - Фінляндія 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Брукс, 2:0 - 38 Вільямс, 2:1 - 45 Пуккі, 3:1 - 47 Джонсон, 4:1 - 86 Джеймс

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Вельсу зіграє проти Польщі. Матч відбудеться 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.