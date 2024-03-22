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Вельс - Фінляндія 4:1: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 13:03 114 0
Вельс - Фінляндія 4:1: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Вельсу вдома розгромила Фінляндію у півфіналі відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, півфінал
21 березня

Вельс - Фінляндія 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Брукс, 2:0 - 38 Вільямс, 2:1 - 45 Пуккі, 3:1 - 47 Джонсон, 4:1 - 86 Джеймс

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Вельсу зіграє проти Польщі. Матч відбудеться 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

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