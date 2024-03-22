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Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024

Фінальні матчі кваліфікації відбудуться 26 березня
Сьогодні 00:14 347 0
Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

За підсумками півфінальних матчів сформувалися всі фінальні пари плей-оф кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:1 та зіграє з Ісландією (у півфіналі розгромили Ізраїль) у фіналі кваліфікації. Вирішальний матч за путівку на Євро-2024 відбудеться 26 березня о 21:45 у польському Вроцлаві.

В інших парах Польща на виїзді буде протистояти Уельсу, Греція завітає у гості до Грузії.

Фінальні пари плей-оф кваліфікації:

  • Шлях С. 26 березня. 19:00. Грузія - Греція
  • Шлях A. 26 березня. 21:45. Уельс - Польща
  • Шлях B. 26 березня. 21:45. Україна - Ісландія
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