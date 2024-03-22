Фінальні матчі кваліфікації відбудуться 26 березня

Джерело - Чемпіон.

За підсумками півфінальних матчів сформувалися всі фінальні пари плей-оф кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:1 та зіграє з Ісландією (у півфіналі розгромили Ізраїль) у фіналі кваліфікації. Вирішальний матч за путівку на Євро-2024 відбудеться 26 березня о 21:45 у польському Вроцлаві.

В інших парах Польща на виїзді буде протистояти Уельсу, Греція завітає у гості до Грузії.

Фінальні пари плей-оф кваліфікації: