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Збірна Греції знищила Казахстан: результати матчів плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:56 564
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Збірна Греції знищила Казахстан: результати матчів плей-оф кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:56 564 0
Збірна Греції знищила Казахстан: результати матчів плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулося п'ять півфінальних матчів плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Зокрема, збірна Ісландії на виїзді впевнено переграла Ізраїль (з 73 хвилини господарі грали у меншості) і зіграє з Україною у фіналі кваліфікації турніру.

Фінальні зустрічі кваліфікації відбудуться 26 березня.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, півфінал
21 березня

Боснія і Герцеговина - Україна 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Матвієнко (авт), 1:1 - 85 Яремчук, 1:2 - 88 Довбик 

Греція - Казахстан 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Бакасетас (пен), 2:0 - 15 Пелкас, 3:0 - 37 Йоаннідіс, 4:0 - 40 Курбеліс, 5:0 - 87 Тапалов (авт)

Ізраїль - Ісландія 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 31 Захаві (пен), 1:1 - 39 Гудмундссон, 1:2 - 42 Траустасон, 1:3 - 83 Гудмундссон, 1:4 - 87 Гудмундссон

Польща - Естонія 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Франковський, 2:0 - 50 Зелінський, 3:0 - 70 Пйотровський, 4:0 - 74 Метс (авт), 5:0 - 77 Шиманський, 5:1 - 78 Хусар

Уельс - Фінляндія 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Брукс, 2:0 - 38 Вільямс, 2:1 - 45 Пуккі, 3:1 - 47 Джонсон, 4:1 - 86 Джеймс

Раніше збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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