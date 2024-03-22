Кварцяний: Ребров пішов ва-банк у матчі проти Боснії

Збірна України перемогла Боснію і Герцеговину у півфіналі відбору Євро-2024 завдяки вищій індивідуальній майстерності гравців.

Таку думку висловив український тренер Віталій Кварцяний.

"Добре, що вдалося здобути цю перемогу, дуже непросту та надзвичайно важливу. Варто визнати, що Україна була однозначно сильнішою. Так, грали дуже обережно багато часу, але було видно вищий клас наших гравців, за рахунок якого і вдалося завершити гру на нашу користь.

Як тільки наші помаленьку почали піднімати темп і нав’язали швидку гру, так і посипалась Боснія. Індивідуальна майстерність гравців України зіграла свою вирішальну роль. За рахунок цього й перемогли.

Сергій Ребров пішов ва-банк. Його ставка на двох нападників зіграла. Присутність на полі двох потужних форвардів, Яремчука, який з’явився під кінець гри, і Довбика, якого він не зняв, а залишив на полі, змусила боснійців робити помилки в захисті. Тобто, ми одразу ж побачили їх слабкі місця – в центрі оборони. В кінці Україна взагалі домінувала і могла ще й третій м’яч забити.

Цей матч був типовою кубковою грою, на виліт. Десь не було якості гри, малюнка, але є результат – це найважливіше", - розповів Кварцяний.