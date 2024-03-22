Греція - Казахстан 5:0: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі вдома розгромила Казахстан у півфіналі відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, півфінал

21 березня

Греція - Казахстан 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Бакасетас (пен), 2:0 - 15 Пелкас, 3:0 - 37 Йоаннідіс, 4:0 - 40 Курбеліс, 5:0 - 87 Тапалов (авт)

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Греції зіграє проти Грузії. Матч відбудеться 26 березня. Початок - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.