Головне
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 239
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 764
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 496
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1014
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 622
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 787
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 7047
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 773
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 00:28 1174
Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:14 1058
Прямі трансляції

Греція - Казахстан 5:0: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 10:59 127 0
Греція - Казахстан 5:0: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі вдома розгромила Казахстан у півфіналі відбору Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, півфінал
21 березня

Греція - Казахстан 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Бакасетас (пен), 2:0 - 15 Пелкас, 3:0 - 37 Йоаннідіс, 4:0 - 40 Курбеліс, 5:0 - 87 Тапалов (авт)

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Греції зіграє проти Грузії. Матч відбудеться 26 березня. Початок - о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 24407 1
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 47695 15
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 7047
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 20135 1
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 24507
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 7329 4
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91664
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320480
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37678
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6399 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28990
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23926 7