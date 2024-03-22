Гудмундссон оформив хет-трик у звітному поєдинку

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу збірна Ісландії на виїзді розгромила Ізраїль.

Ісландія у фінальній зустрічі кваліфікації, 26 березня, зіграє з Україною. Початок - о 21:45.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, півфінал

21 березня

Ізраїль - Ісландія 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 31 Захаві (пен), 1:1 - 39 Гудмундссон, 1:2 - 42 Траустасон, 1:3 - 83 Гудмундссон, 1:4 - 87 Гудмундссон

Раніше збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.