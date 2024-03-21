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Збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024

Гості з 58 хвилини грали у меншості
Сьогодні 20:56 215 0
Збірна Грузії перемогла Люксембург у грі плей-оф кваліфікації Євро-2024
#Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна Грузії святкувала перемогу над Люксембургом у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу.

Матч завершився з рахунком 2:0. Перемогу грузинам приніс дубль Зівзівадзе. У складі гостей на 58 хвилині гри було вилучено Шано. 

У фіналі кваліфікації шляху С збірна Грузії зіграє з переможцем протистояння Греція - Казахстан (ця гра розпочнеться о 21:45). Фінальна зустріч кваліфікації відбудеться 26 березня.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, півфінал
21 березня

Шлях С

Грузія - Люксембург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Зівзівадзе, 2:0 - 64 Зівзівадзе

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Кверквелія, Двалі, Кашія, Шенгелія (Цітаішвілі 71), Кочорашвілі (Канкава 87), Китеїшвілі, Чакветадзе (Квеквескірі 77), Мікаутадзе (Давіташвілі 77), Зівзівадзе (Квілітая 86)

Люксембург: Моріс, Янс, Махмутович (Муратович 90+1), Шано, Пінто (Мартінс 42), Бонер, Перейра, Олесен (Тіль 76), Баррейро, Боржес Санчес (Курчі 76), Ж. Родрігес (Корац 90+1)

Попередження: Зівзівадзе 22, Квеквескірі 78, Канкава 88, Кашия 90+3 - Пінто 24, Ж. Родрігес 54, Баррейро 65, Перейра 88, Муратович 90+3

Вилучення: Шано 56

Нагадаємо, переможець гри Боснія і Герцеговина - Україна у фіналі плей-оф зустрінеться з Ізраїлем чи Ісландією.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 липня, а завершиться 14 червня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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