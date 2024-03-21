Голи Яремчука і Довбика вивели збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною

Джерело - Чемпіон.

Збірні Боснії і Герцеговини та України в матчі півфіналу кваліфікації Євро-2024 визначать учасника вирішального поєдинку за право грати в фінальній частині турніру.

Дивіться онлайн відео голів і огляд матчу в режимі реального часу.

1:0, Матвієнко (автогол) 56'

1:1, Яремчук 85'

1:2, Довбик 88'

Гра відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє", 21 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч — ТУТ.

Також на нашому сайті слідкуйте за матчем в текстовій трансляції.