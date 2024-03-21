Голи Яремчука і Довбика вивели збірну України вперед у матчі з Боснією і Герцеговиною

Джерело - Чемпіон.
Збірні Боснії і Герцеговини та України в матчі півфіналу кваліфікації Євро-2024 визначать учасника вирішального поєдинку за право грати в фінальній частині турніру.
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1:0, Матвієнко (автогол) 56'
1:1, Яремчук 85'
1:2, Довбик 88'
Гра відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє", 21 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. Детальніше про матч — ТУТ.
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