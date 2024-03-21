Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Збірна України переграла Боснію і Герцеговину в матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Поєдинок відбувався на стадіоні "Белино поле" в Зениці.

Наш сайт провів текстову трансляцію поєдинку.

Матч завершено! Збірна України здобула вольову перемогу та виходить у фінал плей-оф кваліфікації Євро-2024, де зіграє з Ісландією.

90' Конопля вдало зіграв у відборі проти двох гравців Боснії і Герцеговини.

90' Невдало пробив зі стандарту Михайло.

90' Мудрик заробив небезпечний штрафний та жовту картку для Ковачевича.

90' Також зміни в складі господарів: Рахманович вийшов на поле замість Крунича.

90' Заміна в складі збірної України: замість Артема Довбика на поле вийшов Максим Таловєров.

90' Вісім хвилин додає арбітр до основного часу.

88' ГООООООООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Яремчук класно навісив у центр штрафного майданчика і Артем Довбик головою пробив у дальній кут.

87' У паралельній грі Ісландія громить Ізраїль - 1:4.

86' Маліновський боровся на фланзі, однак боснійці виконають аут.

85' ГОООООООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок! Мудрик виконав класну діагональ на Коноплю, той прострілив у центр на Яремчука, який відправив м'яч у дальній кут воріт.

84' Небезпечно пробивав Демирович після розрізного пасу П'янича. Лунін рятує збірну України.

83' Дві заміни в складі господарів: замість Ахмедходжича та Хайрадіновича на поле вийшли Ковачевич та П'янич.

82' Ще одна заміна від Сергія Реброва: замість Бражка на поле вийшов Яремчук.

81' Мудрик виконував подачу, однак до удару справа не дійшла. Довбик небезпечно зіграв у штрафному майданчику.

79' Ахмедходжич отримав жовту картку за фол у центрі поля.

77' Гуцуляк боровся на фланзі з Колашинацом і втратив м'яч.

76' Подвійна заміна в складі збірної України: замість Зубкова та Зінченка на поле вийшли Гуцуляк та Малиновський.

75' Газибегович підштовхнув Миколенка, фол фіксує арбітр.

73' Кілька ударів завдали підопічні Реброва після вдалої стіночки від Мудрика та Коноплі. Господарі відбиваються.

72' Зубков активно боровся на фланзі і лише аут для збірної України.

70' Миколенко виконував подачу, боснійці відбиваються.

69' Швидко розіграли корнер українці, однак подача Мудрика вийшла невдалою.

68' На Зубкова пішло закидання, але лише кутовий заробив Олександр.

67' Заміна в складі господарів: замість Дедича на поле вийшов Чивич.

66' Арбітр зафіксував фол в атаці з боку Артема Довбика.

65' Конопля у боротьбі з двома захисниками заробив аут.

64' Мудрик у підкаті вміло зіграв і повернув м'яч збірній України.

63' Мудрик увірвався у штрафний майданчик і прострілив у центр, проте воротар перехопив цю передачу.

62' Зубков намагався виконати закидання на Довбика, але м'яч перехопив захисник.

61' Зубков боровся на фланзі і заробив аут.

60' Будують українці позиційну атаку, не поспішаючи просувати м'яч вперед.

58' Конопля відверто порушив правила і заробив жовту картку.

57' Гол! Збірна України пропускає! Дедич класно прострілив у центр штрафного майданчика, Хаджикадунич підставив ногу і м'яч пішов у дальінй кут воріт.

56' Від Судакова м'яч вийшов на кутовий. Стандарт для Боснії і Герцеговини.

55' Знову м'яч на половині поля гостей, позиційна атака українців розвивається.

53' Мудрик навішував двічі за останні 30 секунд, але в підсумку голкіпер зафіксував м'яч в руках.

52' Зубков класно викотив на Коноплю в штрафний майданчик, але в Юхима не вийшов удар, кутовий для підопічних Сергія Реброва.

51' Конопля вдало поставив корпус і заробив штрафний.

50' Контролюють м'яч гравці збірної України на власній половині поля.

49' Пішла подача з корнера, Колошинац головою вибиває м'яч подалі.

48' Мудрик класно обігрався з Довбиком, але встиг захисник вибити м'яч на кутовий.

47' Замін по перерві не відбулося.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри! За тотальної домінації збірної України у володінні м'яча, боснійці створюють більше моментів біля воріт суперника.

45' Під завісу першого тайму Ісландія вийшла вперед у паралельному матчі!

45' Крунич грубо зіграв проти Мудрика, усне попередження для гравця збірної Боснії і Герцеговини.

44' Дедич класно змістився у центр і пробивав у дальній кут - біля поперечини пролетів м'яч.

43' Матвієнко виконав невдалу діагональ на Зінченка. Аут для господарів поля.

42' Джеко виконував класну передачу, однак Ахмедходжич невдало прийняв м'яч, Лунін починає атаку збірної України.

41' Мудрик класно пройшов суперника і намагався виконати дальній удар - захисники блокують постріл вінгера Челсі.

40' Судаков опинився у положені "поза грою".

39' Ісландія тим часом зрівнює рахунок у грі з Ізраїлем.

38' Джеко пробивав з гострого кута, вище воріт пішов м'яч.

36' Хаджикадунич небезпечно головою пробивав після подачі з корнера, Конопля рятує збірну України.

35' Мудрик втратив м'яч біля власних воріт після чого пішов навіс у карний майданчик - Бражко вибиває м'яч на кутовий.

34' Бражко головою вибив м'яч в аут після подачі зі стандарту.

33' Черговий фол у нашій зустрічі. На цей Бражко притримав Демировича.

32' Зазначимо, що в паралельному матчі Ізраїль вийшов вперед у матчі з Ісландією. Саме в цій грі визначиться майбутній суперник переможця поєдинку Боснія і Герцеговина - Україна.

31' Зубков виконував навіс, знову боснійці вдало діють під час стандартів.

30' Бражко заробляє штрафний у боротьбі з Хайрадиновичем.

29' Судаков намагався видати розрізну передачу через пів поля, Колошинац у підкаті перехопив пас.

28' Зубков активно пресингував Колошинаца і порушив правила.

27' Невдало Довбик скинув головою м'яч, господарі розпочинають власну атаку.

26' Жовту картку отримує Газибегович за активні суперечки з арбітром. Намагався заробити боснієць штрафний, однак свисток судді промовчав.

25' Пішла подача з корнеру, однак фіксує боковий арбітр офсайд у Зінченка.

24' Мудрик виконував навіс зі стандарту - боснійці вибивають м'яч на кутовий.

23' Забарний взяв на себе гру після тривалого розіграшу м'яча і заробив штрафний перед карним майданчиком суперника.

22' Конопля пробивав з льоту по воротах, однак вище воріт пішов м'яч.

21' Мудрик на швидкості прорвався у штрафний майданчик і виконував простріл, боснійці відбиваються.

20' Дедичу надають допомоги за межами поля, гра продовжується.

19' Судаков ефектно пройшов кількох суперників у центрі, але віддав неточну передачу.

18' Мудрик виконував навіс з правого флангу. Воротар вийшов з воріт та забрав м'яч до рук.

17' Пішла подача зі стандарту - невдало, ніхто не дістався до м'яча.

16' Матвієнко тримав Демировича за футболку. Штрафний для господарів та жовта картка для українського захисника.

15' Обігрувалися гравці збірної України перед штрафним майданчиком суперника, але до удару справа не дійшла.

14' Зубков упав на фланзі після боротьби, свисток судді мовчить.

13' Забарний виконував закидання на Зінченка, але Олександр не зміг зберегти м'яч у межах поля.

12' Цимирот порушив правила у центрі поля проти Судакова.

11' Цимирот виконував простріл з правого флангу, але Лунін забарв м'яч у руки.

10' Судаков підібрав м'яч після подачі Мудрика і намагався пробивати з-за меж штрафного майданчика - вище воріт.

9' Колошинац на фланзі відмахнувся від Зубкова. Жовта картка захиснику збірної Боснії і Герцеговини.

8' Хаджикадунич невдало пробив головою після подачі зі стандарту.

7' Мудрик невдало зіграв у дриблінгу і втратив м'яч, Михайло повернувся у захист і порушив правила.

6' Забарний класно у підкаті зіграв у штрафному майданчику і не дав Газибеговичу виконати простріл.

5' Пішла подача в штрафний майданчик збірної України, однак підопічні Сергія Реброва відбиваються.

4' Забарний порушив правила проти Демировича, чимало боротьби на початку поєдинку.

3' Бражко грубо зіграв у пресингу, штрафний виконають боснійці.

2' Зубков віддав невдалу передачу на Коноплю - аут для господарів.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Боснії і Герцеговини.

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Підопічні Сергія Реброва проводять передматчеву розминку.

Напередодні визначилися стартові склади команд:

Боснія і Герцеговина: Шехич, Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Газибегович, Дедич, Хайрадинович, Крунич, Цимирот, Демирович, Джеко

Запасні: Василь, Пирич, Чивич, Гусейнбашич, Аднан Ковачевич, Муякич, Башич, Варешанович, Рахманович, П'янич, Превл'як, Табакович

Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасні: Бущан, Трубін, Михайліченко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Гуцуляк, Ванат, Яремчук

Факти про матч

Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B;

Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія;

У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії;

Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф;

Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).

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