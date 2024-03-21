Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024

Підопічні Реброва продовжують боротися за путівку на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула вольову перемогу над Боснією і Герцеговиною у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу. Матч завершився з рахунком 2:1.

Перша половина зустрічі не порадувала великою кількістю небезпечних моментів. Господарі були більш гострішими в атаці, але до взяття воріт це не призвело. Боснійців підводила влучність.

У другому таймі матчу збірна України пропустила гол - Дедич виконав простріл і м'яч від ноги Матвієнка влетів у сітку воріт українців. Тривалий час українцям не вдавалося пройти оборону суперника, але останні 10 хвилин основного часу зустрічі стали тріумфальними.

Вихід Яремчука на заміну був переломним у грі. Спочатку після передачі Коноплі Роман зрівняв рахунок, а через кілька хвилин він з флангу виконав подачу на лінію воротарської, звідки Довбик ударом головою вивів вперед збірну України.

У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє з Ісландією. Фінальна зустріч кваліфікації відбудеться 26 березня.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, півфінал

21 березня

Шлях В

Боснія і Герцеговина - Україна 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Матвієнко (авт), 1:1 - 85 Яремчук, 1:2 - 88 Довбик

Збірна Боснії і Герцеговини: Шехич, Колашинац, Гаджикадунич, Ахмедходжич (Ковачевич 82), Газібегович, Крунич (Рахманович 90+2), Хайрадінович (Пʼянич 81), Цімірот, Дедич (Чівич 67), Демірович, Джеко (к).

Збірна України: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (к) (Маліновський 76), Бражко (Яремчук 81), Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк 76), Довбик (Таловєров 90+2).

Попередження: Колашинац 8, Матвієнко 15, Газібегович 26, Конопля 58, Ахмедходжич 79, Ковачевич 90+4

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 липня, а завершиться 14 червня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.