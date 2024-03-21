Джерело - Чемпіон.
Сайт УЄФА оприлюднив офіційний склад збірної Боснії і Герцеговини на півфінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Саво Мілошевича зійдуться зі збірною України.
У центрі нападу з перших хвилин вийде зірковий 38-річний капітан Едін Джеко.
Стартовий склад
- Лунін та абсолютний дебютант вийдуть у старті: збірна України назвала склад на матч проти Боснії і Герцеговини
Матч відбудеться на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Плеєр із трансляцією
Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
Факти про матч
- Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B.
- Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія.
- У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії.
- Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф.
- Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).