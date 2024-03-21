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Джеко зіграє з перших хвилин: збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч проти України

Сьогодні 20:51 204 0
Джеко зіграє з перших хвилин: збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч проти України
#Джеко, #Збірна України з футболу, #Євро-2024, #Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сайт УЄФА оприлюднив офіційний склад збірної Боснії і Герцеговини на півфінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Саво Мілошевича зійдуться зі збірною України.

У центрі нападу з перших хвилин вийде зірковий 38-річний капітан Едін Джеко.

Стартовий склад

Матч відбудеться на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

Факти про матч

  • Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B.
  • Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія.
  • У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії.
  • Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф.
  • Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).
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