Джерело - Чемпіон.

Сайт УЄФА оприлюднив офіційний склад збірної Боснії і Герцеговини на півфінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Саво Мілошевича зійдуться зі збірною України.

У центрі нападу з перших хвилин вийде зірковий 38-річний капітан Едін Джеко.

Стартовий склад

Матч відбудеться на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.

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