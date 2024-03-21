Джерело - Чемпіон.
Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на півфінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Сергія Реброва зійдуться зі збірною Боснії і Герцеговини.
Місце у воротах "синьо-жовтих" займе представник мадридського Реала Андрій Лунін, який зіграє за національну команду вперше в поточному відбірковому циклі. А абсолютним дебютантом стане динамівець Володимир Бражко, що вперше викликаний до дорослої збірної.
Стартовий склад
Україна: 23. Андрій Лунін; 16. Віталій Миколенко; 22. Микола Матвієнко; 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля; 14. Володимир Бражко; 17. Олександр Зінченко (к); 7. Георгій Судаков; 10. Михайло Мудрик; 20. Олександр Зубков; 11. Артем Довбик.
Запасні: 1. Георгій Бущан; 12. Анатолій Трубін; 3. Богдан Михайліченко; 4. Максим Таловєров; 15. Валерій Бондар; 21. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 6. Микола Шапаренко; 8. Руслан Малиновський; 19. Олексій Гуцуляк; 9. Роман Яремчук; 18. Владислав Ванат.
Матч відбудеться на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Плеєр із трансляцією
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Факти про матч
- Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B.
- Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія.
- У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії.
- Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф.
- Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).