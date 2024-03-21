Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на півфінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Сергія Реброва зійдуться зі збірною Боснії і Герцеговини.

Місце у воротах "синьо-жовтих" займе представник мадридського Реала Андрій Лунін, який зіграє за національну команду вперше в поточному відбірковому циклі. А абсолютним дебютантом стане динамівець Володимир Бражко, що вперше викликаний до дорослої збірної.

Стартовий склад

Україна: 23. Андрій Лунін; 16. Віталій Миколенко; 22. Микола Матвієнко; 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля; 14. Володимир Бражко; 17. Олександр Зінченко (к); 7. Георгій Судаков; 10. Михайло Мудрик; 20. Олександр Зубков; 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 12. Анатолій Трубін; 3. Богдан Михайліченко; 4. Максим Таловєров; 15. Валерій Бондар; 21. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 6. Микола Шапаренко; 8. Руслан Малиновський; 19. Олексій Гуцуляк; 9. Роман Яремчук; 18. Владислав Ванат.

Матч відбудеться на стадіоні Белино Поле в боснійському місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

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