Джерело - Чемпіон.
Збірна України в півфінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Боснії і Герцеговини.
Матч відбудеться у четвер, 21 березня, на стадіоні "Билино поле" в Зениці. Початок - о 21:45 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна в медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.
Плеєр із трансляцією
Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.
Факти перед грою
- Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B;
- Переможець матчу зіграє 26 березня у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія;
- У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії;
- Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф;
- Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).