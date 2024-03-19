Матч відбудеться в четвер, 21 березня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в півфінальному матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Боснії і Герцеговини.

Матч відбудеться у четвер, 21 березня, на стадіоні "Билино поле" в Зениці. Початок - о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Плеєр із трансляцією

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

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