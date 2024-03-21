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Як виглядає роздягальня збірної України перед грою проти боснійців

Сьогодні 19:49 168 0
Як виглядає роздягальня збірної України перед грою проти боснійців

Джерело - Чемпіон.

З'явилися світлини із роздягальні збірної України з футболу перед грою проти Боснії і Герцеговини у Зениці на стадіоні "Белино полє".

Фото публікує УАФ.

Півфінал плей-оф кваліфікації Євро-2024 між українцями та боснійцями відбудеться у четвер, 21 березня, о 21:45 за київським часом.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.

Нагадаємо, головний тренер Боснії Саво Мілошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це проблеми українців. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають на Росії. 

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