Як виглядає роздягальня збірної України перед грою проти боснійців

Джерело - Чемпіон.

З'явилися світлини із роздягальні збірної України з футболу перед грою проти Боснії і Герцеговини у Зениці на стадіоні "Белино полє".

Фото публікує УАФ.

Півфінал плей-оф кваліфікації Євро-2024 між українцями та боснійцями відбудеться у четвер, 21 березня, о 21:45 за київським часом.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.

Нагадаємо, головний тренер Боснії Саво Мілошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це проблеми українців. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають на Росії.