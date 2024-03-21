Жабченко: Ребров не ризикнув здоров'ям Циганкова

Ветеран дав прогноз на підсумковий результат гри

Колишній гравець національної збірної України з футболу Ігор Жабченко вважає, що тренер Сергій Ребров береже здоров'я Віктора Циганкова, а форвард Артем Довбик вирішить долю поєдинку. Також він дав прогноз на результат поєдинку за право виступати в фінальній частині чемпіонату Європи між Боснією і Герцеговиною та Україною.

Свій коментар він дав для Sport.ua.

"Мабуть, керманич української збірної Сергій Ребров не ризикнув здоров'ям Віктора Циганкова, який пропустив через пошкодження останній матчі іспанської Жирони, провівши в складі головної команди країни лише одне тренування. Звичайно, це втрата, враховуючи його зіграність зі ще одним представником Жирони Артемом Довбиком. Залишається сподіватися, що Олександр Зубков гідно замінить Циганкова, зрештою, й Олексій Гуцуляк може ефективно зіграти на цій позиції. Вони, до речі, обидва дуже настирливі в завершальній стадії наступу", - заявив ветеран.

Жабченко зазначив, що вітчизняні вболівальники чекають, що долю поєдинку вирішить нападник Довбик - у Зениці він зуміє виправити приціл.

Ігор вважає, що потрібно нейтралізувати лідера нападу господарів Едіна Джеко. Ексфутболіст дав свій прогноз - українці переможуть з мінімальною перевагою в рахунку.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, о 21:45 за Києвом у боснійській Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.

Нагадаємо, головний тренер Боснії Саво Мілошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це проблеми українців. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають на Росії.