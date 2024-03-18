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Судаков суттєво подорожчав за версією Transfermarkt

Сьогодні 14:47 259 0
Судаков суттєво подорожчав за версією Transfermarkt
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк, #Кевін, #Владислав Ванат

Джерело - transfermarkt.com.

Стали відомі нові трансферні ціни на гравців Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє німецький портал Тransfermarkt.

Найдорожчим футболістом чемпіонату України залишається півзахисник Шахтаря Георгій Судаков. Його оцінюють у 25 млн євро - це на 7 млн дорожче, ніж раніше.

Суттєво зросла ціна двох новачків "гірників" Кевіна і Марлона Гомеса, які тепер вартують по 10 млн євро.

Додав у вартості 22-річний форвард київського Динамо Владислав Ванат (+4 млн) і тепер оцінюється у 7 млн євро. 

Раніше повідомлялося, що Георгій Судаков може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно. У поточному сезоні він зіграв за Шахтар 24 гри, забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

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