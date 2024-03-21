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Ребров: Матчі плей-оф - це зовсім інша атмосфера

Сьогодні 14:25 88 0
Ребров: Матчі плей-оф - це зовсім інша атмосфера
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи-2024 між збірною Україною та збірною Боснією і Герцеговиною має особливу атмосферу.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"З усіма на цьому рівні дуже важко грати. Особливо зараз. Матчі плей-оф - це зовсім інша атмосфера. Як я вже казав, радий, що ми вже мали досвід виступати на цьому рівні, де ми грали в плей-оф проти Шотландії та Вельсу.

Я думаю, всі гравці розуміють, що в цій зустрічі важливо проявити характер. Плюс розуміти, як обігрувати цю команду", - сказав Ребров.

Раніше тренерський штаб збірної України визначився зі списком футболістів, які зможуть зіграти проти Боснії. У заявку команди потрапило 23 гравці.

Матч відбудеться в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом.

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

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