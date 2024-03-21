Кучер назвав фаворита матчу Боснія - Україна

Збірну України з футболу здобуде важку перемогу в матчі проти Боснії і Герцеговини у відборі Євро-2024.

Таку думку висловив ексзахисник українців Олександр Кучер.

"Зрозуміло, очікується важка гра. Від підсумкового результату в ній залежить вихід у фінал, де переможець поєдинку в Зеніці зустрінеться з переможцем іншої півфінальної пари Ізраїль – Ісландія. У поєдинку обидві команди віддаватимуться боротьбі. Та все ж очікую на важку перемогу збірної України.

Лідери збірної Боснії і Герцеговини – Джеко і П'янич, які пограли у провідних європейських чемпіонатах. Перший із них зараз грає в турецькому Фенербахче, а другий у Шарджі з ОАЕ. Загалом же про боснійський футбол важко щось конкретне говорити, адже за чемпіонатом цієї країни я пильно не стежив. Можу сказати, що боснійці вирізняються своїми бійцівськими якостями. У майбутньому поєдинку вони віддаватимуть грі всі сили, адже в збірній Боснії і Герцеговини є група гравців, для яких це може бути останній шанс у кар'єрі потрапити на футбольний турнір такого високого рівня.

Тому повторюся: гра буде дуже важкою. Бажаю нашим хлопцям удачі в ній", - відзначив Кучер.