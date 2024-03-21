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Шахтар підписав довгостроковий контракт із PUMA

Сьогодні 13:45 132 0
Шахтар підписав довгостроковий контракт із PUMA
#Puma, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і технічний партнер клубу PUMA продовжили співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Український футбольний клуб та німецький виробник спортивних товарів підписали контракт до 2031 року.

Співпраця між Шахтарем та PUMA розпочалася влітку 2021-го. Зазначається, що в липні 2024 року компанія представить новий комплект форми з імплементуванням новітніх технологій.

Раніше PUMA стала технічним спонсором Зорі.

Нагадаємо, що компанія adidas буде новим технічним спонсором національної збірної України з футболу. 

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