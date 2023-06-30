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Зоря змінила технічного спонсора

Зоря оголосила про співпрацю з Puma
Сьогодні 22:15 168 0
Зоря змінила технічного спонсора
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Новим технічним спонсором Зорі стане Puma.  Раніше команда виступала у формі Nike.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зоря нарешті українізує свій логотип – ще в цьому сезоні команда грала з емблемою, на якій було написано: "Зоря". Це вперше, коли луганці співпрацюватимуть з компанією Puma – до цього луганцям форму виготовляв Nike.

У минулому сезоні команда зайняла третє місце в УПЛ. Зоря зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Наразі команда знаходиться на зборах у Польщі.

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