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В ЛНЗ найвищі преміальні в УПЛ — джерело

Сьогодні 11:54 139 0
В ЛНЗ найвищі преміальні в УПЛ — джерело
#ЛНЗ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Телеграм-канал Ігоря Бурбаса.

З великою ймовірністю, в ЛНЗ платять найвищі преміальні за перемогу в чемпіонаті України.

Такою інформацією у своєму телеграм-каналі поділився журналіст Ігор Бурбас. 

"Найвищі преміальні в УПЛ - в ЛНЗ?! Цілком ймовірно, зважаючи, що винагороди там сягають до 5 тис. у.о. за гру. 

За інформацією з кількох моїх джерел, саме по такій кругленькій сумі кожен з гравців отримав за перемогу над Поліссям у 19-му турі. Три очки черкасці тоді вирвали на 90+3 хв., потішивши керівництво клубу.
Припускаю, цього сезону це найвища винагорода у нашому футболі за один окремий матч. Як думаєте, які ще клуби можуть дозволити собі таку щедрість?" - написав Бурбас. 

У весняній частину сезону ЛНЗ провів 4 матчі, в яких здобув одну перемогу, двічі зіграв унічию та зазнав однієї поразки. Наразі команда Олега Дулуба посідає восьму сходинку в УПЛ, маючи у своєму активі 25 очок після 20 турів. 

Нагадаємо, один з зимових новачків черкаського клубу отримав виклик у свою національну збірну. 

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