Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся

Джерело - Чемпіон.
Денис Бойко припустився вирішальної помилки в матчі 19-го туру Української Прем'єр-ліги між житомирським Поліссям та черкаським ЛНЗ.
На 93-й хвилині 36-річний воротар невдало вибив м'яч, подарувавши його теж 36-річному нападникові суперників Денису Олійнику. Колишній партнер Бойка по київському Динамо вихід сам на сам упевнено реалізував.
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В підсумку цей гол став єдиним у грі.
Після цього результату ЛНЗ піднялось на 9-ту позицію турнірної таблиці чемпіонату України, а Полісся залишилось на 3-му місці. Безвиграшна серія житомирців у лізі сягає вже 5 матчів.
Нагадаємо, нещодавно Денис Бойко отримав тренерську ліцензію.
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