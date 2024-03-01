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Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся

Епізод імені двох ветеранів
Сьогодні 21:35 Андрій Дунець 503 0
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
#ЛНЗ Черкаси, #Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Денис Бойко, #Денис Олійник

Джерело - Чемпіон.

Денис Бойко припустився вирішальної помилки в матчі 19-го туру Української Прем'єр-ліги між житомирським Поліссям та черкаським ЛНЗ.

На 93-й хвилині 36-річний воротар невдало вибив м'яч, подарувавши його теж 36-річному нападникові суперників Денису Олійнику. Колишній партнер Бойка по київському Динамо вихід сам на сам упевнено реалізував.

Відео

В підсумку цей гол став єдиним у грі.

Після цього результату ЛНЗ піднялось на 9-ту позицію турнірної таблиці чемпіонату України, а Полісся залишилось на 3-му місці. Безвиграшна серія житомирців у лізі сягає вже 5 матчів.

Нагадаємо, нещодавно Денис Бойко отримав тренерську ліцензію.

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