Новачка ЛНЗ викликали у збірну

Він пропустить гру проти Миная

Новачок ЛНЗ Ольв'є Тілль отримав виклик на матчі збірної Люксембургу і пропустить найближчу гру клубу проти Миная.

Про це повідомляє пресслужба ЛНЗ.

Зазначається, що це перший футболіст "фіолетових", якого викликали в національну команду своєї країни.

Додамо, що Люксембург гратиме у півфіналі плей-оф відбору Євро-2024 проти Грузії. Зустріч відбудеться 21 березня о 19:00.

Нагадаємо, в межах 21 туру Української Прем'єр-ліги черкаський клуб зіграв унічию з Дніпром-1. Напередодні до команди приєднався легіонер зі словацького чемпіонату.