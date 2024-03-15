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Новачка ЛНЗ викликали у збірну

Він пропустить гру проти Миная
Сьогодні 07:20 91 0
Новачка ЛНЗ викликали у збірну
ФК ЛНЗ
#Збірна Люксембургу, #ЛНЗ, #Олів'є Тілль

Джерело - Телеграм-канал ЛНЗ.

Новачок ЛНЗ Ольв'є Тілль отримав виклик на матчі збірної Люксембургу і пропустить найближчу гру клубу проти Миная.

Про це повідомляє пресслужба ЛНЗ.

Зазначається, що це перший футболіст "фіолетових", якого викликали в національну команду своєї країни.

Додамо, що Люксембург гратиме у півфіналі плей-оф відбору Євро-2024 проти Грузії. Зустріч відбудеться 21 березня о 19:00.

Нагадаємо, в межах 21 туру Української Прем'єр-ліги черкаський клуб зіграв унічию з Дніпром-1. Напередодні до команди приєднався легіонер зі словацького чемпіонату.

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