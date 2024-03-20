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Арсенал зацікавлений у трансфері Судакова

Сьогодні 15:20 140 0
Арсенал зацікавлений у трансфері Судакова
#Арсенал Лондон, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков зацікавив лондонський Арсенал.

Про це повідомляє інсайдер Мірко Ді Натале.

Керівництво англійського клубу звʼязувалось із "гірниками" щодо детальної інформації про Георгія та його потенційного трансферу влітку.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про інтерес до Судакова кількох європейських грандів, зокрема, гравцем цікавиться Манчестер СітіУ поточному сезоні він зіграв за Шахтар 24 гри, забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

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