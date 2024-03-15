Агент Судакова: Шахтар вирішуватиме, коли піде Георгій

Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив чимало європейських клубів.

Про це повідомив агент гравця Сергій Серебренніков.

"Георгій – один з найцікавіших гравців, які зараз виступають в Україні. Він досяг величезного прогресу та має великий потенціал, який ще належить дослідити в іншій лізі. Це нормально, що є клуби, які цікавляться: Італія, Англія, Німеччина. Є контакти з багатьма клубами. Але саме Шахтар вирішуватиме, коли піде Судаков. Станом на цю мить складно домовитися про його відхід.

Наполі? Я не чув про пряму конкретику. Можу сказати, що є інтерес з боку багатьох команд. На мою думку, Наполі – це клуб високого рівня. Це був би хороший крок для Георгія, тому що я бачу, що він підходить під стиль Серії А", – розповів Серебренніков.