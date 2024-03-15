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Агент Судакова: Шахтар вирішуватиме, коли піде Георгій

Сьогодні 13:58 144 0
Агент Судакова: Шахтар вирішуватиме, коли піде Георгій
#Футбольні трансфери, #Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - calcionapoli24.it.

Український півзахисник Шахтаря Георгій Судаков зацікавив чимало європейських клубів.

Про це повідомив агент гравця Сергій Серебренніков.

"Георгій – один з найцікавіших гравців, які зараз виступають в Україні. Він досяг величезного прогресу та має великий потенціал, який ще належить дослідити в іншій лізі. Це нормально, що є клуби, які цікавляться: Італія, Англія, Німеччина. Є контакти з багатьма клубами. Але саме Шахтар вирішуватиме, коли піде Судаков. Станом на цю мить складно домовитися про його відхід.

Наполі? Я не чув про пряму конкретику. Можу сказати, що є інтерес з боку багатьох команд. На мою думку, Наполі – це клуб високого рівня. Це був би хороший крок для Георгія, тому що я бачу, що він підходить під стиль Серії А", – розповів Серебренніков.

Нагадаємо, що Георгій перепідписав контракт з донецьким клубом. За інформацією Фабріціо Романо, в контракті передбачена клаусула розміром у 150 мільйонів євро. Проте Віктор Вацко спростував ці дані.

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