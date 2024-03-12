Боротьба за Судакова триває: гравцем зацікавився англійський гранд

Джерело - Daily Express.

Молодим півзахисником донецького Шахтаря Георгієм Судаковим зацікавився Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Daily Express.

За інформацією видання українець близький до переходу в Ліверпуль, однак керівництво "містян" готове переманити футболіста. Зазначається, що Георгій може обійтись чемпіону Англії в 127 мільйонів фунтів стерлінгів.

В поточному сезоні гравець зіграв за "гірників" 23 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що Георгій перепідписав контракт з донецьким клубом. За інформацією Фабріціо Романо в контракті передбачена клаусула розміром у 150 мільйонів євро. Проте Віктор Вацко спростував цю інформацію.

Напередодні Шахтар здолав Колос (3:2) у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги.