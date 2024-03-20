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Відчув смак свободи: Алвес отримав дозвіл на вихід з в'язниці

Сьогодні 13:57 299 0
Відчув смак свободи: Алвес отримав дозвіл на вихід з в'язниці
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - cope.es.

Суд Барселони тимчасово звільнив з-під варти ексзахисника Барселони й збірної Бразилії Дані Алвеса.

Про це повідомляє Partidazo de Cope.

Футболіста вийшов під заставу в 1 млн євро. При цьому йому заборонили виїжджати з Іспанії та зобов'язали щотижня з'являтися до суду. Також йому забороняється підходити на відстань, ближче 1000 метрів від жертви, її будинку та місця роботи.

Нагадаємо, у лютому суд Барселони визнав 40-річного Дані винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він має виплатити жертві 150 тисяч євро компенсації.

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі справу переглядає Високий суд Каталонії, який винесе свій вердикт у найближчі місяці.

Після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса  статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його ексфутболісту.

За каталонців бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року, з якою став шестиразовим чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

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