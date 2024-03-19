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Ювентус переглядатиме двох гравців збірної України

Сьогодні 10:25 187 0
Ювентус переглядатиме двох гравців збірної України
УАФ
#Збірна України з футболу, #Ювентус, #Георгій Судаков, #Данило Сікан

Джерело - TuttoSport.

Ювентус переглядатиме двох гравців донецького Шахтаря у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомлся TuttoSport.

У сферу інтересів туринського клубу потрапили півзахисник Георгій Судаков, якого хотіли підписати ще взимку, та нападник Данило Сікан. Зазначається, що керівництву команди подобається низька вартість форварда і результативність в цьому сезоні Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що українська збірна готується до матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". В іншій парі "Шляху B" Ізраїль протистоятиме Ісландії.

Раніше повідомлялося, що Георгій може перейти до мюнхенської Баварії у літнє трансферне вікно. У поточному сезоні він зіграв за Шахтар 24 гри, забив 5 м'ячів та віддав 2 результативні передачі.

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