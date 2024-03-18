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Влахович не зіграє зі збірною Росії: відома причина

Сьогодні 21:54 211 0
Влахович не зіграє зі збірною Росії: відома причина
#Влахович, #Ювентус, #Збірна Сербії з футболу

Джерело - Твіттер Ромео Агресті.

Форвард Ювентуса та збірної Сербії не полетить у Москву на товариський матч проти збірної Росії. 

Про це у своєму твіттері повідомив журналіст Ромео Агресті. 

За інформацією джерела, Влахович відчуває біль у спині, тому він залишиться в Турині, де буде відновлюватися від пошкодження. Лікарі Ювентуса щодня контролюватимуть стан гравця. 

Окрім товариського матчу зі збірною країни-терористки, який відбудеться в четвер, 21 березня, Сербія також проведе спаринг з Кіпром (25 березня). 

Нагадаємо, після того, як стало відомо про те, що збірні Сербії та Росії збираються зіграти товариський матч, УАФ закликала ФІФА та УЄФА не санкціонувати їхній поєдинок. 

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