Влахович не зіграє зі збірною Росії: відома причина

Джерело - Твіттер Ромео Агресті.

Форвард Ювентуса та збірної Сербії не полетить у Москву на товариський матч проти збірної Росії.

Про це у своєму твіттері повідомив журналіст Ромео Агресті.

За інформацією джерела, Влахович відчуває біль у спині, тому він залишиться в Турині, де буде відновлюватися від пошкодження. Лікарі Ювентуса щодня контролюватимуть стан гравця.

Окрім товариського матчу зі збірною країни-терористки, який відбудеться в четвер, 21 березня, Сербія також проведе спаринг з Кіпром (25 березня).

Нагадаємо, після того, як стало відомо про те, що збірні Сербії та Росії збираються зіграти товариський матч, УАФ закликала ФІФА та УЄФА не санкціонувати їхній поєдинок.